2018-12-06T10:29:04+03:00
Происшествия

Под Курском 19-летний водитель устроил тройное столкновение

Парень не справился с управлением и наехал на авто, стоявшие на обочине
Ольга ДАНИЛОВА
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По предварительным данным сам виновник ДТП попал в больницуПо предварительным данным сам виновник ДТП попал в больницуФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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5 декабря примерно в 17.30 на 36 километре автодороги «Дьяконово-Суджа» 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, по предварительным данным, наехал на припаркованный на обочине автомобиль ГАЗ-3302.

Удар оказался такой силы, что столкнул ГАЗ с автомобилем «ФОРД ФОКУС», стоящим впереди. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-211440 с ранением был доставлен в ОБУЗ «Большесолдатская ЦРБ», сообщили в ГИБДД региона.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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