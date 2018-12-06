Под Курском водитель грузовика насмерть сбил пешехода

6 Дек. 10:27 2018-12-06T10:28:25+03:00

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5 декабря примерно в половине восьмого утра 29-летний водитель грузовика Howo ехал по автодороге Сейм-Мосолово-Нижнее Сосково в сторону деревни Березуцкое. На четвертом километре трассы он сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

На место ДТП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 7 города Курчатова, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи. Пострадавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

В устранении последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы техники, в том числе от МЧС – три человека и одна единица техники.