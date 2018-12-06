Руководство курского СК проведет прием граждан в Щиграх

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-06T09:53:42+03:00

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность

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11 декабря в 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич начнет прием граждан в Щигровском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Щигры, ул. Большевиков, д. 22.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Записаться на прием можно по телефону: 8 (471-45) 4-45-54.