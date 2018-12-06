В Курске пройдет Международная конференция «Свиридовские чтения – 2018»

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-06T09:49:55+03:00

В программе - также экскурсия в усадьбу Афанасия Фета Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для участия в ней поступило более 90 заявок из 48 учебных заведений

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Мероприятие пройдет 13-14 декабря в рамках Федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 гг.» в Курском музыкальном колледже имени Г.В. Свиридова. «Свиридовские чтения – 2018» приурочены к 20-летию со дня смерти всемирно известного композитора.

Тема международной студенческой конференции в этом году: «Г.В. Свиридов и историческая память России». Для участия в ней поступило более 90 заявок из 48 учебных заведений высшего и среднего профобразования и четырех учреждений культуры. На конференции выступят с докладами ведущие музыковеды и деятели культуры, студенты и аспиранты из России, Сербии, Украины, Республики Беларусь, Луганской и Донецкой народных республик.

В программе конференции: выставки картин «Курск православный» из фондов художественного салона «Галерея «АЯ», документов и фотографий из архива Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова, концертные выступления детского фольклорного ансамбля «Тимоша», хора русской песни Курского музыкального колледжа имени Г.В. Свиридова, а также экскурсии в Дом-музей Г.В. Свиридова (г. Фатеж) и музей-усадьбу поэта А. А. Фета (д. Воробьевка, Золотухинский р-н)

Торжественное открытие конференции – 13 декабря в 10 часов.

14 декабря в 9.30 – показ видеофильма «Свиридовы: отец и сын» (ГТРК-Санкт-Петербург) и в 10.00 – продолжение концертных выступлений.