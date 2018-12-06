2018-12-06T09:28:54+03:00
Политика

В администрации Курской области новые назначения

Врио определился с "главными" по ЖКХ и дорогам
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Назначены главы двух структурНазначены главы двух структурФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал распоряжения о новых назначениях в администрации Курской области.

Алексей Владимирович Дедов возглавил комитет ЖКХ и ТЭК Курской области. Валентин Олегович Иванов назначен на должность начальника дорожного управления Курской области. Ранее занимавший эту должность Геннадий Владимирович Бабаскин стал его заместителем, сообщили в администрации региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет