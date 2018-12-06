В администрации Курской области новые назначения
Врио определился с "главными" по ЖКХ и дорогам
Назначены главы двух структурФото: Светлана ВОЛКОВА
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт подписал распоряжения о новых назначениях в администрации Курской области.
Алексей Владимирович Дедов возглавил комитет ЖКХ и ТЭК Курской области. Валентин Олегович Иванов назначен на должность начальника дорожного управления Курской области. Ранее занимавший эту должность Геннадий Владимирович Бабаскин стал его заместителем, сообщили в администрации региона.