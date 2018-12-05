2018-12-05T16:54:05+03:00
Происшествия

Курян, оставшихся без света, переключили на резервную линию

В Курске обесточили 16 многоэтажек
Светлана ВОЛКОВА
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ЧП произошло на Северо-ЗападеЧП произошло на Северо-ЗападеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Об аварии на проспекте Клыкова в Курске рассказал новый председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Алексей Дедов:

- 5 декабря в 11 часов 16 минут при проведении земляных работ, не согласованных с инженерными службами города Курска, бригада ООО «Капитал» порвала два высоковольтных кабеля в районе проспекта Клыкова. В результате этого без электроснабжения осталось 16 многоквартирных домов, которые в 13.20 силами АО «Курские электрические сети» были переключены на резервную схему электроснабжения.

Ремонтные бригады приступили к восстановлению кабельных линий и планируют завершить работу до 19 часов, при этом для включения по нормальной схеме потребуется крактовременное - до 15 минут - отключение потребителей.

Кабельные линии восстановят сегодня до 19.00, сказали в обладминистрации.

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