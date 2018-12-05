Курян, оставшихся без света, переключили на резервную линию
Об аварии на проспекте Клыкова в Курске рассказал новый председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Алексей Дедов:
- 5 декабря в 11 часов 16 минут при проведении земляных работ, не согласованных с инженерными службами города Курска, бригада ООО «Капитал» порвала два высоковольтных кабеля в районе проспекта Клыкова. В результате этого без электроснабжения осталось 16 многоквартирных домов, которые в 13.20 силами АО «Курские электрические сети» были переключены на резервную схему электроснабжения.
Ремонтные бригады приступили к восстановлению кабельных линий и планируют завершить работу до 19 часов, при этом для включения по нормальной схеме потребуется крактовременное - до 15 минут - отключение потребителей.
Кабельные линии восстановят сегодня до 19.00, сказали в обладминистрации.