2018-12-05T16:04:25+03:00
Происшествия

Курян предупреждают о гололеде

Также в области будет туманно
Ольга ДАНИЛОВА
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Водителям нужно быть особенно осторожными на дорогеВодителям нужно быть особенно осторожными на дорогеФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с 21.00 5 декабря в течение суток будет облачно. Ночью временами осадки, местами небольшие, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью восточный 3-8, днем Северо-Западный 5-10 м/с. Температура: - по области ночью 1-6º мороза, днем от 4º мороза до 1° тепла.

- Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Он ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение числа столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, - отметили в ГУ МЧС региона.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основной залог безопасной езды в условиях тумана - значительное снижение скоростного режима. Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

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