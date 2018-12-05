Курянка стала победителем конкурса «Доброволец России-2018»

5 Дек. 15:28 2018-12-05T15:28:09+03:00

Светлана Черникова и ее проект «Феникс» победил в номинации «Помощь детям»

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Сегодня, 5 декабря в День волонтера в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018». В номинации «Помощь детям» победительницей стала курянка Светлана Черникова со своим проектом «Феникс».

Награду девушке вручил композитор Игорь Крутой. Девушка поздравила коллег и поблагодарила свою команду.