Курянка стала победителем конкурса «Доброволец России-2018»
Светлана Черникова и ее проект «Феникс» победил в номинации «Помощь детям»
Награду девушке вручил композитор Игорь КрутойФото: Из открытых источников
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Сегодня, 5 декабря в День волонтера в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018». В номинации «Помощь детям» победительницей стала курянка Светлана Черникова со своим проектом «Феникс».
Награду девушке вручил композитор Игорь Крутой. Девушка поздравила коллег и поблагодарила свою команду.