2018-12-05T15:28:09+03:00
Общество

Курянка стала победителем конкурса «Доброволец России-2018»

Светлана Черникова и ее проект «Феникс» победил в номинации «Помощь детям»
Яна ШЕЛЕСТ
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Награду девушке вручил композитор Игорь КрутойНаграду девушке вручил композитор Игорь КрутойФото: Из открытых источников
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Сегодня, 5 декабря в День волонтера в Москве состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России-2018». В номинации «Помощь детям» победительницей стала курянка Светлана Черникова со своим проектом «Феникс».

Награду девушке вручил композитор Игорь Крутой. Девушка поздравила коллег и поблагодарила свою команду.

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