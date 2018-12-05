В Курске служебный пес помог задержать наркомана

СЕГОДНЯ 14:08 2018-12-05T14:08:42+03:00

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Сотрудники транспортной полиции патрулировали район железнодорожного вокзала со служебной собакой. На переходном мосту, когда они проходили мимо молодого человека, пес остановился, начал лаять и не хотел отходить от парня.

Полицейские решили проверить подозрительного молодого человека. Они досмотрели парня и обнаружили у него порцию синтетического наркотика. 22-летний молодой человек пояснил, что ради нее он приехал на мост специально. Наркотики собирался употребить сам, но сделать этого не успел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется расследование.