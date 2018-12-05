2018-12-05T13:16:30+03:00
Происшествия

В Курске суд признал запрещенным рецепт "коктейля Молотова"

Прокуроры обнаружили в сети информацию с подробной инструкцией
Светлана ВОЛКОВА
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Также запретили и сайт, на котором была размещена информацияТакже запретили и сайт, на котором была размещена информацияФото: Из архива КП.
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Прокуратура Сеймского административного округа Курска в ходе мониторинга сети Интернет обнаружила информацию, содержащую инструкцию по самодельному изготовлению в домашних условиях взрывчатого вещества – «коктейля Молотова» с подробными рекомендациями по улучшению его взрывоопасного эффекта.

- Этот материал находился в свободном доступе для неограниченного круга лиц, содержал сведения о том, что любой желающий в домашних условиях может изготовить его, используя определенные составляющие. В статье приведены подробные рекомендации по использованию «коктейля Молотова» в местах массового скопления людей для максимального поражения, - отметили в ведомстве.

Прокуратура округа направила в суд иск, в котором поставила вопрос о признании этой информации запрещенной к распространению на всей территории Российской Федерации, а также об ограничении доступа к сайту.

Требования прокурора полностью удовлетворены.

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