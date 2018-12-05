2018-12-05T12:54:24+03:00
Политика

В Курске суд оштрафовал уклониста

Уголовное дело против него закрыли, как только он согласился служить
Светлана ВОЛКОВА
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Парень оплатил уже штрафПарень оплатил уже штрафФото: Из архива КП.
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Промышленный районный суд рассмотрел уголовное дело против 21-летнего жителя Курска. Парня признали виновным по статье 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).

Молодой человек признан годным к военной службе без ограничений. Однако в военкомат он не явился, объяснив это нежеланием проходить срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. После возбуждения уголовного дела молодой человек изъявил желание пройти военную службу и добровольно явился в военкомат для медицинского освидетельствования.

Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Экс-уклониста оштрафовали на 30 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.

В ближайшее время курянин будет призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

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