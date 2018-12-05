В Курске суд оштрафовал уклониста
Промышленный районный суд рассмотрел уголовное дело против 21-летнего жителя Курска. Парня признали виновным по статье 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу).
Молодой человек признан годным к военной службе без ограничений. Однако в военкомат он не явился, объяснив это нежеланием проходить срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации. После возбуждения уголовного дела молодой человек изъявил желание пройти военную службу и добровольно явился в военкомат для медицинского освидетельствования.
Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела. Экс-уклониста оштрафовали на 30 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.
В ближайшее время курянин будет призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.