Курянка продавала детям пиво

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-05T12:51:59+03:00

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Весной 2018 года в Сеймском округе 41-летняя женщина продала несовершеннолетнему алкоголь, за что была привлечена к административной ответственности. Женщина заверила полицейских, что больше не нарушит закон. Но из-за желания увеличить выручку вновь продала пиво ребенку.

Сотрудники полиции проверяли магазины по продаже пива и стали свидетелями конфликта между подростком и взрослым мужчиной. Гражданин возмущался, что ребенку продали алкоголь. В магазин вызвали следственно-оперативную группу, с места были изъяты следы преступления, опрошены свидетели и участники событий.

Неоднократно продавший спиртное несовершеннолетним продавец должен быть привлечен уже не к административной, а к уголовной ответственности. За это нарушителю грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.