2018-12-05T11:33:42+03:00
Общество

В курских библиотеках пройдут мероприятия, посвященные декаде инвалидов

Приглашаются все желающие
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Приглашаются все желающиеПриглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

5 декабря в 14.00 в библиотеке № 13 (ул. Бочарова,6) состоится тематическая программа «Добро, рассыпанное по страницам книг». Юные участники ознакомятся с произведениями, повествующими об удивительном мире волшебства, добра и милосердия, положат начало созданию «Книги доброты». Ребята примут участие в викторинах, играх и конкурсах.

5 декабря в 14.00 библиотеке № 6 (ул. Парковая, 3-а) пройдет литературно-музыкальный вечер «Книга дарит доброту», на котором особое внимание уделят книгам, рассказывающим о людях, преодолевших тяжелый недуг и научившихся жить с серьезной болезнью. Председатель комитета соцзащиты города Курска расскажет о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья, и льготах для них.

6 декабря в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) пройдет музыкально-поэтическая встреча «От сердца к сердцу». Курские поэты прочтут стихотворения, посвященные доброте и милосердию, прозвучат музыкальные номера. В библиотеке будет развернута книжно-иллюстративная экспозиция «Отдавая частичку души…».

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, в Курской области проходят с 3 по 10 декабря. Постановление об этом подписал врио губернатора Роман Старовойт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет