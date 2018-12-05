2018-12-05T11:33:42+03:00
Общество

В курских библиотеках пройдут мероприятия, посвященные декаде инвалидов

Приглашаются все желающие
Яна ШЕЛЕСТ
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Приглашаются все желающиеПриглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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5 декабря в 14.00 в библиотеке № 13 (ул. Бочарова,6) состоится тематическая программа «Добро, рассыпанное по страницам книг». Юные участники ознакомятся с произведениями, повествующими об удивительном мире волшебства, добра и милосердия, положат начало созданию «Книги доброты». Ребята примут участие в викторинах, играх и конкурсах.

5 декабря в 14.00 библиотеке № 6 (ул. Парковая, 3-а) пройдет литературно-музыкальный вечер «Книга дарит доброту», на котором особое внимание уделят книгам, рассказывающим о людях, преодолевших тяжелый недуг и научившихся жить с серьезной болезнью. Председатель комитета соцзащиты города Курска расскажет о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья, и льготах для них.

6 декабря в 14.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова (ул. К. Маркса, 23) пройдет музыкально-поэтическая встреча «От сердца к сердцу». Курские поэты прочтут стихотворения, посвященные доброте и милосердию, прозвучат музыкальные номера. В библиотеке будет развернута книжно-иллюстративная экспозиция «Отдавая частичку души…».

Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, в Курской области проходят с 3 по 10 декабря. Постановление об этом подписал врио губернатора Роман Старовойт.

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