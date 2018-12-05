2018-12-05T10:13:14+03:00
Общество

Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России

Из них на территории Черноземья – более 23 тысяч действующих предпринимателей и тех, кто планирует открыть бизнес
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Об этом стало известно в ходе пресс-конференции заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолия Попова и директора по бизнес-операциям в развивающихся рынках EMEA, Google Россия Юлии Соловьевой.

- Одной из своих задач Сбербанк видит повышение уровня предпринимательской грамотности в стране, - рассказал заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Анатолий Попов. - Зачастую малые предприятия закрываются, проработав совсем короткое время, потому что его основателю не хватило элементарных знаний. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы «в образовании» заполнить.

- Работа Сбербанка с малым бизнесом – это улица с двусторонним движением, - полагает Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – У нас в мае стартовала программа поддержки и развития предпринимателей «Бизнес класс». 23 тысячи участников на нее зарегистрировалось в Центральном Черноземье. И это ответ на вопрос: нужны ли банк и малый бизнес друг другу.

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