2018-12-05T09:01:45+03:00
Происшествия

Курского экс-чиновника судят за взятку в два миллиона рублей

Задержали обвиняемого с поличным контрразведчики
Ольга ДАНИЛОВА
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Сумма взятки составила более двух миллионов рублейСумма взятки составила более двух миллионов рублейФото: Из архива КП.
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В суд передали дело против бывшего начальника отдела организации перевозок Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области. Экс-чиновника обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за попустительство по службе, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия экс-чиновник получил лично взятку в два миллиона 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, который занимался транспортным обслуживанием пассажиров и перевозкой багажа автомобильным транспортом.

- Взятку начальник отдела организации перевозок Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области получил за общее покровительство и попустительство по службе в пользу предпринимателя. То есть за то, что "закроет глаза" на совершенные перевозчиком нарушения, - сказали в СК.

Задержан обвиняемый был сотрудниками УФСБ России по Курской области вечером 2 апреля на улице после получения от предпринимателя последней части взятки в размере 150 тысяч рублей.

Теперь суд вынесет приговор.

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