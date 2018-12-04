В Курской области забраковали более 400 партий мясной продукции
В 2018 году сотрудники регионального Роспотребнадзора проводили контроль за качеством и безопасностью мясной продукции. Специалисты проверили 273 предприятия, из них 213 предприятий розничной торговли, 68 предприятий общественного питания, 13 предприятий общественного питания придорожного сервиса.
В ходе проведенных проверок выявили следующие нарушения:
- реализация просроченной мясной продукции;
- отсутствие маркировки на реализуемую продукцию;
- реализация мясной продукции без ветеринарного свидетельства;
- нарушение правил товарного соседства;
- нарушения санитарно-технического содержания предприятий при хранении и реализации мясной продукции;
- нарушения температурного режима хранения и реализации;
- нарушения режима мытья и обработки инвентаря на предприятиях общественного питания.
Было забраковано 412 партий мясной продукции объемом 0,9 т. За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении ответственных лиц, в т.ч. юридических лиц, возбуждено 264 дела об административных правонарушениях, общая сумма наложенных штрафов составила 1,121 млн рублей.