В Курске экс-полицейского обвиняют в гибели человека

4 Дек. 17:08 2018-12-04T17:08:16+03:00

Обвиняемого уже уволили из "органов" Фото: Из архива КП.

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СК на правил в суд дело против 32-летнего бывшего участкового уполномоченного Сеймского отдела полиции УМВД России по городу Курску. Стража порядка обвиняют по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 9 апреля пьяный полицейский ехал на своем автомобиле в районе поселка Касиновский и допустил столкновение по ходу движения с такси. От полученных в результате ДТП травм 39-летний водитель такси скончался на месте.

Теперь суд вынесет приговор.