В Курске экс-полицейского обвиняют в гибели человека
Страж порядка ехал пьяным за рулем
Обвиняемого уже уволили из "органов"Фото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
СК на правил в суд дело против 32-летнего бывшего участкового уполномоченного Сеймского отдела полиции УМВД России по городу Курску. Стража порядка обвиняют по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, вечером 9 апреля пьяный полицейский ехал на своем автомобиле в районе поселка Касиновский и допустил столкновение по ходу движения с такси. От полученных в результате ДТП травм 39-летний водитель такси скончался на месте.
Теперь суд вынесет приговор.