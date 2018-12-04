За связь со школьницей курянину дали срок
ЧП произошло в Суджанском районе
ЧП произошло еще два года назадФото: Из архива КП.
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Суд вынес приговор 25-летнему курянину. Его признали виновным по части 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста).
- Следствием и судом установлено, что в ноябре 2016 года курянин, зная, что его знакомой лишь 13 лет, находясь в одном из сел Суджанского района, на переднем пассажирском сиденье автомобиля вступил с ней в половую связь, - рассказали в СК.
Суд дал мужчине два года исправительной колонии общего режима.