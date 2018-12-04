2018-12-04T16:33:28+03:00
Звезды

Пройдет творческий вечер курского поэта Вадима Шеховцова

Прозвучат стихи и песни
Светлана ВОЛКОВА
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Творческий вечер пройдет 5 декабряТворческий вечер пройдет 5 декабряФото: Светлана ВОЛКОВА
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5 декабря в 15.00 в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) состоится творческий вечер поэта, члена Союза писателей России, солиста хора «Ветераны Курска» Вадима Шеховцова.

Уже много лет Шеховцов занимается общественной работой – участвует в литературных встречах с людьми самого разного возраста, в Маршах мира, в концертах на площадках города, в записях радиопередач на ГТРК «Курск», в чтении «Тотальных диктантов». За общественную военно-патриотическую работу награжден медалями в честь 70- и 75-летия освобождения города Курска и «За вклад в развитие музыкального искусства».

В 2013 году за книгу стихов «Слава наша – Курская дуга» он был удостоен литературной премии имени Константина Воробьева. В 2017 году Вадим Михайлович принят в Союз писателей России.

В программе творческого вечера прозвучат стихи и песни в исполнении Вадима Шеховцова и сопровождении народного хора «Ветераны Курска».

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