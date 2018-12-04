2018-12-04T16:10:14+03:00
Политика

Отряд курской полиции отправился в командировку в Северо-Кавказский регион

Провожали полицейских родные, коллеги и иерей Деонисий
Светлана ВОЛКОВА
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Служебная овчарка Рекс тоже едет на КавказСлужебная овчарка Рекс тоже едет на КавказФото: УМВД России по Курской области.
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Полгода полицейские будут нести службу по охране общественного порядка, а также раскрывать преступления и заниматься профилактикой преступности, сказали в УМВД.

В составе отряда сотрудники различных подразделений органов внутренних дел Курской области.

Для несения службы в сложных условиях все сотрудники полиции прошли специальную подготовку. Перед отправкой прошел строевой смотр личного состава, где проверили внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Вместе с кинологом в командировку отправилась и служебная собака, овчарка по кличке Рекс.

Провожали полицейских коллеги и семьи.

По словам руководства региональной полиции, убывающим сотрудникам поставлены служебные задачи, которые будет необходимо выполнить за время полугодовой командировки.

По доброй традиции на добросовестное служение сотрудников благословил иерей Деонисий Дыда.

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