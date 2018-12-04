Отряд курской полиции отправился в командировку в Северо-Кавказский регион
Полгода полицейские будут нести службу по охране общественного порядка, а также раскрывать преступления и заниматься профилактикой преступности, сказали в УМВД.
В составе отряда сотрудники различных подразделений органов внутренних дел Курской области.
Для несения службы в сложных условиях все сотрудники полиции прошли специальную подготовку. Перед отправкой прошел строевой смотр личного состава, где проверили внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Вместе с кинологом в командировку отправилась и служебная собака, овчарка по кличке Рекс.
Провожали полицейских коллеги и семьи.
По словам руководства региональной полиции, убывающим сотрудникам поставлены служебные задачи, которые будет необходимо выполнить за время полугодовой командировки.
По доброй традиции на добросовестное служение сотрудников благословил иерей Деонисий Дыда.