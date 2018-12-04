Курян приглашают в усадьбу Фета
В День рожденья поэта состоится праздник
В усадьбе можно покататься на осликеФото: Светлана ВОЛКОВА
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8 декабря в 10.00 в музее «Усадьба Афанасия Фета» пройдет поэтический праздник «Наш край родной, воспетый Фетом», посвященный Дню рождения поэта.
В программе:
• «Целый мир от красоты…» (творчество А.А. Фета в оценке его современников);
• «Времена года в лирике «воробьевского чародея»;
• Поэтическая гостиная «Адресаты фетовской любви»;
• Театрализованное мини-представление «В гости к Фету».
Ведущая – Анна Алферова, поэтесса, заслуженный учитель РФ.
Цена билета – 50 руб., стоимость проезда на автобусе ПАЗ – 150 руб.
Отправление в 9.00 от краеведческого музея.
Запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81. Количество мест ограничено!