2018-12-04T14:24:15+03:00
Происшествия

Курянин через крышу залез в магазин и похитил 15 тысяч рублей

29-летнего подозреваемого задержала полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчину, ранее неоднократно судимого за кражу, оперативно задержалиМужчину, ранее неоднократно судимого за кражу, оперативно задержалиФото: Из архива "КП"
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В один из магазинов, расположенных во Льговском районе, через крышу залез 29-летний местный житель. Мужчина похитил около 15 тысяч рублей и скрылся, сообщили в УМВД по Курской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, им удалось собрать следы и установить личность злоумышленника. Мужчину, ранее неоднократно судимого за кражу, оперативно задержали.

На время следствия подозреваемый будет находиться под арестом. Ему придется возместить и похищенную сумму, и материальный ущерб.

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