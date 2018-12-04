2018-12-04T13:39:19+03:00
Общество

Курские спасатели предупреждают о тумане и гололеде

Температура воздуха повысится
Яна ШЕЛЕСТ
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Туман представляет для автомобилистов серьезную опасностьТуман представляет для автомобилистов серьезную опасностьФото: Яна ШЕЛЕСТ
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4 декабря с вечера и в течение суток на территории Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие моросящие осадки, туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 ºС, днем от -4…+1 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

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