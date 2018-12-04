В Курской области в армию призвали более 800 юношей
До окончания осеннего призыва остается месяц. Курская область в ряды Вооруженных сил должна поставить около 1500 новобранцев. На сегодняшний день в армию отправились служить более 800 новобранцев.
Военный комиссар Курской области Владимир Родионов считает, что ребятам призывного возраста лучше отслужить в армии, чем уклоняться.
— У нас есть база данных всех уклонистов. Задержанного за любое правонарушение молодого человека проверяют по этой базе. И если он в ней есть, об этом оперативно сообщают нам. Мы приезжаем и вручаем уклонисту повестку. К слову, в базе сейчас 1052 уклониста, пять лет назад было 5600, - говорит военком.
Не все ребята считаются уклонистами, среди них много и тех, кто не получил повестку по тем или иным причинам. Хотя все юноши знают, что в 18 лет они должны прийти в военкомат, пройти медкомисиию, и, если позволяет здоровье, идти служить.
Злостных уклонистов в регионе не так много. На двух переданы материалы в следственные органы, а на трех – уже возбудили уголовные дела.