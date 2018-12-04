В Курской области случаев гриппа не зарегистрировано

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-04T11:39:15+03:00

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С 26 ноября по 2 декабря в Курской области заболеваемость ОРВИ оставалась ниже порогового уровня на 36,8%, сообщает региональный Роспотребнадзор. Заболеваемость гриппом не регистрируется.

В настоящее время среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы - риновирусы, РС-вирусы, парагрипп. От гриппа привито 454 557 человек или 41,9% численности населения Курской области.

Роспотребнадзор предупреждает, что острые респираторные вирусные инфекции остаются самыми массовыми заболеваниями. Эти вирусы легко передаются от человека к человеку, поэтому в период сезонного подъема заболеваемости важно соблюдать основные правила профилактики:

• выходя на улицу, следует одеваться по погодным условиям;

• при нахождении в общественных местах - соблюдать меры индивидуальной профилактики респираторных инфекций;

• в рацион необходимо включить овощи и фрукты, богатые витамином С;

• больше времени нужно уделять прогулкам на свежем воздухе.

К симптомам ОРВИ и гриппа относятся: высокая температура, кашель, головная и мышечная боль, заложенность носа, насморк, озноб и слабость. При появлении первых же симптомов заболевания следует оставаться дома, вызвать врача и строго следовать его рекомендациям.