В Курской области отметили День Неизвестного солдата

СЕГОДНЯ 11:29 2018-12-04T11:29:52+03:00

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3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата. В торжественной церемонии приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, представители ветеранских, общественных, молодежных организаций, трудовых коллективов и рядовые куряне.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт возложил цветы на мемориальном комплексе «Курская Дуга».

– Дань памяти неизвестным воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, имеет огромное значение. С детских лет мы проносим через всю свою жизнь память о той страшной войне, о той беде, которая обрушилась на нашу Родину, - отметил Роман Старовойт.

Мероприятие завершилось маршем роты почетного караула, курсантов военно-патриотических клубов, юнармейцев.