Курянка хотела продать квартиру, но лишилась денег

4 Дек. 10:45 2018-12-04T10:45:56+03:00

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42-летняя жительница Железногорска решила продать квартиру, о чем на сайте объявлений разместила информацию. Вскоре ей позвонила «покупательница» из другого города, которая захотела приобрести жилье. Чтобы квартира не была продана другому клиенту, она предложила внести предоплату на банковскую карту.

Через некоторое время, «покупательница» перезвонила еще раз и убедила хозяйку квартиру в том, что ошибочно перевела ей деньги не на зарплатную карту, а на кредитную. Она попросила вернуть деньги назад, что горожанка и сделала. Женщина перечислила мошеннице более 110 тысяч рублей, после чего та на связь больше не выходила.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По предварительным данным, «покупательница» звонила из Башкортостана, сообщает пресс-служба УМВД по Курской области. Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности.