Под Курском сгорело нежилое здание

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-04T10:17:37+03:00

В здании частично сгорели кровля и потолочное перекрытие Фото: Из архива "КП"

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3 декабря примерно в 16:20 в поселке Олымском Касторенского района загорелось нежилое здание размерами 40х20 метров. На место ЧП приехали спасатели двух пожарных частей Касторенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 16:26, полностью ликвидировали - в 16:29. В результате пожара в кирпичном неэксплуатируемом здании частично сгорели кровля и потолочное перекрытие, а также деревянная межкомнатная перегородка. При пожаре никто не пострадал.

В ликвидации огня принимали участие 16 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.