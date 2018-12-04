2018-12-04T10:17:37+03:00
Происшествия

Под Курском сгорело нежилое здание

Пожар произошел в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В здании частично сгорели кровля и потолочное перекрытиеВ здании частично сгорели кровля и потолочное перекрытиеФото: Из архива "КП"
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3 декабря примерно в 16:20 в поселке Олымском Касторенского района загорелось нежилое здание размерами 40х20 метров. На место ЧП приехали спасатели двух пожарных частей Касторенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 16:26, полностью ликвидировали - в 16:29. В результате пожара в кирпичном неэксплуатируемом здании частично сгорели кровля и потолочное перекрытие, а также деревянная межкомнатная перегородка. При пожаре никто не пострадал.

В ликвидации огня принимали участие 16 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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