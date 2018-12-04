В Курской области назначены еще два замгубернатора
Приставки «врио» лишились Алексей Золотарев и Валентина Нордстрем
В администрации Курской области продолжаются кадровые назначенияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В региональной администрации продолжаются кадровые назначения. Два заместителя губернатора сохранили свои посты.
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт назначил заместителями губернатора Курской области Алексея Золотарева и Валентину Нордстрем, сообщили в пресс-службе региональной администрации.