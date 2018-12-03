Мэрия Курска отчиталась о уборке улиц от снега

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-03T17:10:52+03:00

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Как уже рассказывала "КП", врио губернатора региона Роман Старовойт предложил установить "народный контроль" за уборкой снега в регионе. В понедельник мэрия Курска отчиталась о проделанной работе.

В этом сезоне на линии дежурят 82 единицы техники, из них 38 – комбинированные дорожные машины (КДМ), которые осуществляют уборку снега с проезжей части и разбрасывание песко-соляной смеси, рассказали в мэрии. Кроме того, в парке предприятий готова к работе и другая техника: погрузчики и снегопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы, тракторы – в общей сложности 44 машины.

С началом снегопада во второй половине дня 1 декабря на улицы города вышли 34 комбинированных автомобиля, которые обрабатывали проезжую часть песко-соляной смесью.

В первую очередь проводятся мероприятия по обработке проезжих частей дорог противогололедными смесями и реагентами, для чего по заранее разработанному маршруту постоянно курсируют специальные машины. Этот процесс повторяется несколько раз. Только после этого осуществляется сгребание и сметание рыхлого снега караванами из нескольких машин. В зависимости от ширины проезжей части их может быть от трех до пяти. После механизированной уборки городских территорий вручную ведется работа по очистке остановочных площадок, пешеходных переходов, подходов к ним.

Так, в работе по уборке областного центра в минувшие выходные на линии дежурили порядка 35 единиц КДМ в ночное время, 31 единица – в дневное время, около 20 единиц прочей спецтехники, 49 человек дорожных рабочих. На дороги города было высыпано более 1100 м3 песко- соляной смеси. Осуществлялся вывоз снега с центральных улиц.

Важно еще раз отметить, что работу коммунальных служб значительно осложняет транспорт, припаркованный вдоль проезжих частей, даже в тех местах, где остановка транспортных средств запрещена соответствующими дорожными знаками, что влияет на скорость уборки и ее качество. Также это влияет на пропускную способность дорог и затрудняет движение транспорта, создавая заторы.