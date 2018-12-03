Под Курском пожарные спасли пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-03T17:00:36+03:00

Спасатель поднялся на второй этаж по лестнице и вскрыл балкон Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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3 декабря утром в «Службу спасения» города Рыльска позвонила соцработник и рассказала, что ее подопечной, 64-летней женщине, инвалиду первой группы, срочно требуется помощь, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

Пенсионерка почувствовала себя плохо, упала на пол и подняться уже не смогла. Из последних сил она сумела дозвониться до соцработника и рассказать о своем самочувствии. Дверь самостоятельно женщина открыть не могла.

На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 39 Рыльского района. Один из спасателей поднялся на второй этаж по трехколенчатой лестнице и вскрыл балкон. Попав внутрь квартиры, огнеборец открыл дверь сотрудникам скорой помощи.

Медики обследовали женщину и отвезли в больницу. Сейчас пенсионерка находится под присмотром врачей, ее жизни ничего не угрожает.