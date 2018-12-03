В Курской области поймали 19 пьяных водителей
В выходные в Курской области прошли антиалкогольные рейды, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. В период с 30 ноября по 2 декабря в регионе задержали 19 водителей, находящихся в состоянии опьянения, семь водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, четверых задержали за повторное управление ТС в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.
Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к пьяным за рулем, и своевременно сообщать о таких фактах в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.
Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!