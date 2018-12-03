2018-12-03T15:32:19+03:00
Общество

В Курской области поймали 19 пьяных водителей

Четверых задержали за повторное управление в пьяном виде
Яна ШЕЛЕСТ
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Семь водителей отказались от прохождения медосвидетельствованияСемь водителей отказались от прохождения медосвидетельствованияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В выходные в Курской области прошли антиалкогольные рейды, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. В период с 30 ноября по 2 декабря в регионе задержали 19 водителей, находящихся в состоянии опьянения, семь водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, четверых задержали за повторное управление ТС в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам с просьбой не оставаться равнодушными к пьяным за рулем, и своевременно сообщать о таких фактах в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

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