2018-12-03T14:38:31+03:00
Общество

Курян приглашают прокатиться на «Троллейбусе финансовой грамотности»

Пассажирам расскажут, как защититься от мошенников
Ольга ДАНИЛОВА
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Троллейбус стартует от Красной площадиТроллейбус стартует от Красной площадиФото: Из архива КП.
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4 декабря в 9-30 от Красной площади Курска снова отправится «Троллейбус финансовой грамотности». Впервые он выехал на улицы города в феврале этого года. В декабре акция пройдет в четвертый раз. За время проведения акции финансовые знания в троллейбусе получило более шестисот курян.

«Троллейбус финансовой грамотности» будет курсировать по маршруту №1 – от Красной площади по улице Радищева и Карла Маркса до областного ГИБДД и обратно – в течение трех часов. Сотрудники Отделения Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу расскажут пассажирам о деятельности мегарегулятора и возможности обращаться в Банк России, о системе страхования вкладов, о признаках подлинности купюр и ответственности за сбыт поддельных денежных знаков, а также о способах защиты от мошенников, о нелегальных кредиторах и рисках вложения сбережений в финансовые пирамиды.

Курян приглашают провести время в дороге с пользой, прокатившись на «Троллейбусе финансовой грамотности».

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