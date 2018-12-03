Лучшие басы России выступят в Курске

СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-03T14:35:28+03:00

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Александр Ведерников – отечественный оперный и камерный певец и педагог. Один из уникальных басов он привлёк внимание публики и специалистов, которые отмечали в нём редкую способность совмещать прекрасное владение голосом, дар перевоплощения и высочайшую артистичность.

Певец работал в театре и активно концертировал. Особенно плодотворным стало сотрудничество с композитором Г.В. Свиридовым, которое началось с исполнения поэмы «Страна отцов». Затем последовало много работ. Крупнейшим артистическим достижением Ведерникова стало воссоздание образа Поэта в «Патетической оратории» Г. Свиридова на слова В. Маяковского в 1959 году.

Отдавая дань великому певцу, лауреаты конкурсов им. Г.В. Свиридова заслуженный артист России Андрей Антонов (бас, Самара), Дмитрий Григорьев (бас, Санкт-Петербург) и Андрей Капралов (бас, Курск) в сопровождении симфонического оркестра, художественный руководитель и главный дирижер – Игорь Сукачев, исполнят вокальные произведения Свиридова и других композиторов, арии из русских опер.

5 декабря

Большой зал (ул. Перекальского, 1)

Начало концерта в 19:00

Справки и заказ билетов: 8 919 215 70 08