2018-12-03T13:16:03+03:00
Происшествия

В Курске за смерть пациента осудили терапевта

Врач отказала больному в госпитализации, и мужчина умер
Яна ШЕЛЕСТ
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Врач-терапевт отказала больному в госпитализацииВрач-терапевт отказала больному в госпитализацииФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В августе 2017 года в одну из курских больниц поступил 43-летний мужчина по направлению участкового врача-терапевта с пометкой «Срочно». Врач приемного отделения больницы отказала больному в госпитализации и направила на амбулаторное лечение.

Мужчина пришел в поликлинику, но состояние его ухудшилось. На «скорой» больного привезли в ту же больницу. Проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали, мужчина скончался.

Эксперт выдал заключение, что своевременная госпитализация и начало лечения имевшейся патологии сердечно-сосудистой системы могло предотвратить наступление смерти.

В отношении терапевта возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы с лишением права в течение двух лет заниматься врачебной деятельностью.

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