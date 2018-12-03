Под Курском мужчина изготовил взрывное устройство

СЕГОДНЯ 11:38 2018-12-03T11:40:19+03:00

. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы

Теперь курянин идет под суд

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27-летний житель Суджанского района изготовил взрывное устройство, прикрепил его к себе на голову и сделал селфи. Фотографию он разместил в соцсети на своей открытой страничке. Таким образом парень хотел привлечь к себе внимание.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ — «Незаконное изготовление взрывного устройства». Прокурор Суджанского района утвердил обвинительное заключение по делу.

Уголовное дело направили в районный суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.