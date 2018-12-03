Под Курском в ДТП погиб пассажир

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-03T10:37:15+03:00

Пассажир ВАЗа погиб на месте Фото: УМВД России по Курской области.

Смертельная авария произошла 3 декабря рано утром на объездной

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3 декабря примерно в 7.50 28-летняя женщина-водитель автомобиля «Рено Сандеро» двигалась по автодороге «Обход деревни Зорино» со стороны онкоцентра в сторону деревни Лебяжье, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Женщина-водитель двигалась со стороны онкоцентраФото: УМВД России по Курской области.

Не шестом километре трассы она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115, за рулем которого сидел 43-летний водитель.

Три человека получили раненияФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП погиб 56-летний пассажир отечественной легковушки. Три человека получили ранения: водители и 44-летний пассажир ВАЗа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.