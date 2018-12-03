Под Курском сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-03T09:48:26+03:00

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2 декабря примерно в три часа дня в деревне 2-я Васильевка Советского района загорелся жилой деревянный дом, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия приехали пожарные ПСЧ № 40 Советского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 15:15, ликвидировали - в 15:20. В результате пожара в жилом одноэтажном доме размером 6 х 10 метров обрушилась кровля и закоптились стены по всей площади. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС четыре человека и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.