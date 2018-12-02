2018-12-02T14:44:18+03:00
Происшествия

В Курской области в столкновении «ЛИФАНа» и «ГАЗа» пострадал человек

ДТП случилось в Октябрьском районе
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Сообщение об аварии поступило на номер «Службы спасения - 112» в воскресенье 2 декабря в 11:25. ДТП случилось в районе деревни Артюховка Октябрьского района. Там произошло столкновение двух автомобилей «ЛИФАН» и «ГАЗ-52». На место были направлены сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи. Как сообщлили в ГУ МЧС по Курской области, в результате ДТП есть пострадавший. Его состояние и причи

Спасатели напоминают всем водителям, что в случае любой беды можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 51-00-22.

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