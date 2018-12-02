Курянин, спасший тонущего ребенка, представит наш регион на фестивале «Созвездие мужества»

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-02T11:56:14+03:00

Девочка уже не дышала, когда Анатолий Вороненко вытащил ее из воды

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Анатолий Вороненко стал победителей регионального этапа фестиваля МЧС России «Созвездие мужества». Курянин, работающий инженером в энергетической компании, занял первое место в номинации «Содружество во имя спасения». Теперь Анатолий представлят наш регион на федеральном уровне.

Напомним, в июне 2018-го Анатолий вместе с женой ребенком приехал на пляж. Когда мужчина был на берегу, то увидел девочку, которая не очень хорошо плавала, но активно ныряла. Через мгновение курянин заметил под водой ребенка - это была та самая школьница, которая привлекла его внимание несколько минут назад.

Анатолий сразу же вытащил ребенка на берег и приступил к реанимационным действиям. Девочка к тому моменту уже не дышала.

- Я провел искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца,- рассказал Анатолий Вороненко. - Наверное, минуты две все это длилось. Потом почувствовал под руками биение сердца, девочка стала дышать.

После того, как школьница пришла в себя, ее передали бригаде скорой помощи.

Добавим, что фестиваль «Созвездие мужества» дает возможность узнать имена современных героев со всех уголков России. О людях, которые вовремя пришли на помощь билжнему, выполнив при этом свой профессиональный или гражданский долг.