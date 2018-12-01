Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В ближайшие сутки в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, метами сильный снег. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Днем небольшой снег. Ветер ночью юго-восточный 9-14, местами порывы до 17, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11ºС, днем -1…-6 ºС.
При получении информации о сильном снеге:
- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);
- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.
- научите детей, как действовать во время непогоды;
Рекомендаций водителям при снежных заносах на дорогах:
- во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида;
- периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем;
- соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, особенно если у него есть шипы, а у вас нет, поскольку путь торможения с шипованной зимней резиной в полтора раза короче;
- участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью;
- снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно спешат и бывают недостаточно внимательны.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».