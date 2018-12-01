Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды

СЕГОДНЯ 15:07 2018-12-01T15:07:20+03:00

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В ближайшие сутки в области ожидается сильный снег

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В ближайшие сутки в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, метами сильный снег. Местами метель, на дорогах снежные заносы. Днем небольшой снег. Ветер ночью юго-восточный 9-14, местами порывы до 17, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11ºС, днем -1…-6 ºС.

При получении информации о сильном снеге:

- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;

- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

- научите детей, как действовать во время непогоды;

Рекомендаций водителям при снежных заносах на дорогах:

- во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и «дворников», фар и зеркал заднего вида;

- периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем;

- соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, особенно если у него есть шипы, а у вас нет, поскольку путь торможения с шипованной зимней резиной в полтора раза короче;

- участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с равномерной скоростью;

- снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно спешат и бывают недостаточно внимательны.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».