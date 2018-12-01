В Курской области вырастили более 13 тысяч новогодних сосен

СЕГОДНЯ 14:26 2018-12-01T14:26:44+03:00

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В этом году предприятия лесного хозяйства Курской области на специальных плантациях вырастили более 13 тысяч новогодних сосен. Их сможет приобрести каждый желающий с середины декабря от 200 рублей за штуку, сообщает лесхоз.

«КП» напоминает, что с 1 декабря в Курской области стартовал месячник по охране хвойных деревьев. Штраф за незаконную рубку одного дерева для граждан составляет от 3000 до 4000 рублей, нарушитель лесного законодательства также обязан возместить вред, причиненный лесам - 3680 рублей за одно хвойное дерево.

При незаконной рубке двух и более деревьев сосны для новогодних праздников нарушители лесного законодательства будут привлечены к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 260 Уголовного кодекса РФ.