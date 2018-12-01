В Курске под утро сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-01T12:55:57+03:00

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1 декабря в 04:11 в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании автомобиля ВАЗ-2115 на улице Серегина в Курске. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 6, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 04:18, ликвидировали в 04:20. Огонь повредил в машине моторный отсек и салон. К ликвидации пожара привлекались 16 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.