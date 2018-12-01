Роман Старовойт стал настоящим курянином
О получении курской прописки врио губернатора сообщил в соцсетях
Роман Старовойт сообщил, что получил прописку в Курской областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт зарегистрировался в соцсетях. У него появились свои странички во Вконтакте и Инстаграме. Врио губернатора сообщил, что завел странички для прямого общения с населением.
— Рассчитываю, что этот простой современный инструмент позволит мне оперативно и из первых рук получать достоверную обратную связь от жителей региона, - написал Роман Старовойт.
Также врио губернатора сообщил, что получил прописку в Курской области.
— Теперь я курянин и по документам - штамп в паспорте такой же, как у всех появился сегодня.