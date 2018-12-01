2018-12-01T11:03:41+03:00
Политика

Роман Старовойт стал настоящим курянином

О получении курской прописки врио губернатора сообщил в соцсетях
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт сообщил, что получил прописку в Курской областиРоман Старовойт сообщил, что получил прописку в Курской областиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт зарегистрировался в соцсетях. У него появились свои странички во Вконтакте и Инстаграме. Врио губернатора сообщил, что завел странички для прямого общения с населением.

— Рассчитываю, что этот простой современный инструмент позволит мне оперативно и из первых рук получать достоверную обратную связь от жителей региона, - написал Роман Старовойт.

Также врио губернатора сообщил, что получил прописку в Курской области.

— Теперь я курянин и по документам - штамп в паспорте такой же, как у всех появился сегодня.

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