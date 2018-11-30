В Курской области пройдет декада инвалидов

СЕГОДНЯ 17:31 2018-11-30T17:34:24+03:00

В учреждениях соцобслуживания пройдут торжественные мероприятия Фото: Из архива "КП"

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С 3 по 10 декабря в Курской области пройдут мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов. Постановление об этом подписал врио губернатора Роман Старовойт, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В учреждениях соцобслуживания пройдут торжественные мероприятия, вечера, концерты, спортивные соревнования, выставки творческих работ инвалидов и благотворительные акции.

Во всех муниципальных образованиях региона состоятся целевые благотворительные акции по оказанию безвозмездной помощи инвалидам.