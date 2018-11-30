2018-11-30T17:27:34+03:00
Происшествия

Госжилинспекция оштрафовала курский филиал ПАО "Квадра"

Также наказана управляющая компания
Светлана ВОЛКОВА
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За холод в квартирах коммунальщиков наказали рублемЗа холод в квартирах коммунальщиков наказали рублемФото: Светлана ВОЛКОВА
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Госжилинспекция через суд оштрафовала УК «Парковая» и курский филиал ПАО «Квадра». По итогам выездной проверки установлено отсутствие у ООО УК «Парковая» паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, а также актов на испытание, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления. Решением мирового суда управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Курский филиал ПАО «Квадра» оштрафован на 10 тысяч рублей за неисполнение ранее выданного Госжилиспекцией предписания. А именно: не приняты меры, обеспечивающие предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению в квартирах многоквартирного дома, расположенного по адресу Курск, ул. Большевиков, д. 84. По результатам проверки компании выдано повторное предписание с требованием устранить нарушения.

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