Госжилинспекция оштрафовала курский филиал ПАО "Квадра"

СЕГОДНЯ 17:27 2018-11-30T17:27:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Госжилинспекция через суд оштрафовала УК «Парковая» и курский филиал ПАО «Квадра». По итогам выездной проверки установлено отсутствие у ООО УК «Парковая» паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях, а также актов на испытание, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления. Решением мирового суда управляющую компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Курский филиал ПАО «Квадра» оштрафован на 10 тысяч рублей за неисполнение ранее выданного Госжилиспекцией предписания. А именно: не приняты меры, обеспечивающие предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению в квартирах многоквартирного дома, расположенного по адресу Курск, ул. Большевиков, д. 84. По результатам проверки компании выдано повторное предписание с требованием устранить нарушения.