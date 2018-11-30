Проект «СаваИгнатич» выступит в Курске

СЕГОДНЯ 16:18 2018-11-30T16:18:35+03:00

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Курская государственная филармония приглашает зрителей на концерт проекта «СаваИгнатич», который состоится 1 декабря в концертном зале "Свиридовский" по адресу: ул. Сонина, 4.

Проект «СаваИгнатич» берет свое начало в 2012 году в Москве и первоначально задумывался, как группа по исполнению cover-версий популярных эстрадных песен. Работа над ними продолжается до сих пор – всего записано порядка 600 композиций с разной степенью участия коллектива. Где-то это просто вокал лидера проекта Александра Савельева, где-то к нему добавляется авторская аранжировка.

К середине 2013 года стало понятно, что проект перерос рамки просто cover-коллектива, и уже к концу года появился первый сингл – «Караоке».

Александр Савельев - лидер группы «СаваИгнатич».

В 2014-15 годах вышли синглы: «Я скучаю», «Ода», «Олюня», «Черноокая», «Если есть любовь», «Поверили», «Полный Смак» и «Белая береза».

В разное время песни проекта «СаваИгнатич» находились в ротации радиостанций «Ретро ФМ», «Милицейская волна», «Радио Ваня» и «Дорожное радио». В 2015 году песни «Черноокая» и «Поверили» попали в сборник «Музей шансона».

В марте 2016 года проект "СаваИгнатич" стал победителем всероссийского музыкального конкурса среди начинающих исполнителей STARTDIEZ.

Дебютный альбом «Если есть любовь» вышел в 2016 году. В нем были собраны как ранее выпущенные песни, так и еще нигде не звучавшие композиции.

(ул. Сонина, 4)

Начало концерта в 19:00

Справки и заказ билетов: 8-919-215-70-08.