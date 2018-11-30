2018-11-30T15:59:58+03:00
Звезды

Курян приглашают в усадьбу Фета

8 декабря здесь состоится поэтический праздник
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Гостей ждет насыщенная программаГостей ждет насыщенная программа
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8 декабря в 10 часов утра в музее «Усадьба А.А. Фета» состоится поэтический праздник «Наш край родной, воспетый Фетом», посвященный дню рождения поэта.

В программе:

«Целый мир от красоты…» (творчество А.А. Фета в оценке его современников); «Времена года в лирике «воробьевского чародея»;Поэтическая гостиная «Адресаты фетовской любви».

Гости праздника также увидят театрализованное мини-представление «В гости к Фету». Ведущая – Анна Михайловна Алферова, поэтесса, заслуженный учитель РФ.

Цена билета – 50 рублей. Попасть в усадьбу можно на автобусе, который отправляется от краеведческого музея в 9.00. Стоимость проезда на автобусе 150 рублей. Запись по тел.: +7 (4712) 51-15-81. Количество мест ограничено!

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