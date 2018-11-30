Куряне смогут попасть на прием к руководителю курского СК

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-30T15:45:43+03:00

Попасть на прием можно 4 декабря Фото: Из архива КП.

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4 декабря с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин проведет прием граждан в следственном отделе по Центральному административному округу Курска по адресу: Курск, ул. Гайдара, д. 13/1

Телефон для справок и предварительной записи 54-77-14.

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области, сказали в СК.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.