В Курске пройдет межрегиональный фестиваль по брейк-дансу
В мероприятии примут участие юные танцоры из Черноземья
Курск примет юные таланты РоссииФото: Из архива КП.
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Брейк-данс - зрелищный танец, сочетающий в себе удивительную пластику и сложность акробатических трюков. Основные его свойства - импровизация, оригинальность и зажигательность.
1 декабря в ЦНТ «Русь» состоится межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Fox Kids». Участниками соревнований станут танцоры из Тамбова, Рязани, Брянска, Орла, Воронежа, Белгорода, Липецка, Фатежа, Курска.
Возраст участников - от 7 до 17 лет. С 12.00 до 13.30 для танцоров пройдут мастер-классы. Начало мероприятия - в 14.00.
Музыкальное сопровождение фестиваля осуществляет студия битоделов Sound Lab (город Курск).
Вход свободный.