В Курске пройдет межрегиональный фестиваль по брейк-дансу

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-30T15:25:35+03:00

В мероприятии примут участие юные танцоры из Черноземья

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Брейк-данс - зрелищный танец, сочетающий в себе удивительную пластику и сложность акробатических трюков. Основные его свойства - импровизация, оригинальность и зажигательность.

1 декабря в ЦНТ «Русь» состоится межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Fox Kids». Участниками соревнований станут танцоры из Тамбова, Рязани, Брянска, Орла, Воронежа, Белгорода, Липецка, Фатежа, Курска.

Возраст участников - от 7 до 17 лет. С 12.00 до 13.30 для танцоров пройдут мастер-классы. Начало мероприятия - в 14.00.

Музыкальное сопровождение фестиваля осуществляет студия битоделов Sound Lab (город Курск).

Вход свободный.